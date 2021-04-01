Самозанятые тюменцы смогут получить гранты до 100 тысяч рублей

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

До 100 тыс. рублей на реализацию своих проектов получат победители конкурсного отбора на гранты для самозанятых граждан. Порядок предоставления денежных средств утвердила администрация Тюмени, сообщает городской департамент экономики и стратегического развития.

Участвовать в конкурсе может физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим, не являющееся индивидуальным предпринимателем. Претендент на грант не должен иметь задолженностей по налоговым сборам и не должен быть признан банкротом.

Для участия в отборе ему предлагают презентовать проект, связанный с развитием его профессиональной деятельности. Ограничений по проекту нет.

Победителей конкурса определит комиссия из членов общественных организаций, представляющих интересы предпринимательского сообщества.

Для получателей гранта устанавливается показатель, характеризующий результат предоставления гранта – прирост суммы уплаченного налога на профессиональный доход, который будет считаться достигнутым, если за текущий год сумма уплаченного налога будет больше его значения на первое число месяца подачи заявки.

То есть, если сумма уплаченного налога на 1 апреля 2021 года (первое число месяца подачи заявки) составила 50 рублей, то для выполнения показателя достаточно чтобы сумма уплаченного налога на 31 декабря 2021, к примеру, составила 51 рубль.

Заявки принимаются с 26 апреля по 25 мая 2021 года, форма доступна по ссылке.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте либо по телефонам: +7(3452) 51-06-30, 51-06-32, 51-06-23.