На самозанятость переходят тюменцы в сферах IT, транспорта и бьюти-индустрии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дизайн, IT, транспортное и сельское хозяйство становятся сферами, в которых жители Тюменской области всё чаще регистрируются как самозанятые. Об этом на пресс-конференции, посвященной мерам поддержки самозанятых граждан, рассказал генеральный директор фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.

Активно в режим самозанятости переходят тюменцы, занятые в сферах социальных и бытовых услуг, а также в производстве продуктов питания и изделий из различных материалов, например дерева или метала.

Всего на территории Тюменской области на налог на профессиональный доход перешли 34 тыс. человек. Каждый месяц в регионе регистрируются в качестве самозанятых по две тысячи человек.

С 2020 года физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

Ставка 4% используется, если доход за товар, работы или услуги поступил от физического лица. Ставка 6% используется, если доход поступает от юридического лица или индивидуального предпринимателя.

С этого года в Тюменской области начинается реализация федерального проекта по поддержке самозанятых граждан, на эти цели из федерального и регионального бюджетов направят 55 млн рублей. Узнать, как стать самозанятым, можно на сайте самозанятые72.рф.

Влада Нерадовская