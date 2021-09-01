Средний возраст самозанятых в Тюменской области составляет 30 лет

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Средний возраст самозанятых в Тюменской области составляет 30 лет. Из общего количества налогоплательщиков, зарегистрированных в качестве самозанятых, - 30 тыс. 180 человек, 36% - моложе 30 лет. 35% - от 30 до 40 лет. 18% самозанятых имею возраст до 50 лет, еще 10% - старше 50 лет.

Такие данные ИА "Тюменская линия" на 1 сентября предоставили в управлении ФНС России по Тюменской области.

Новый специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД) введен на территории Тюменской области с 1 января 2020 г. В регионе в качестве самозанятых зарегистрировались 30 тыс. 180 налогоплательщиков, в том числе со статусом индивидуального предпринимателя – 1 тыс. 879 человек, добавили сотрудники службы.

При регистрации в налоговом органе самозанятые указывают вид экономической деятельности добровольно. Из общего числа зарегистрированных, 62% не стали этого делать. 3,4% указали как "Прочее"; 2,8% - "Водитель"; от 1 до 2% - "Строительство", "Маркетинг, реклама", "Парикмахер", "Репетитор".

На 1 сентября 2021 г. от плательщиков налога на профессиональный доход поступило 108,2 млн рублей, в том числе в консолидированный бюджет Тюменской области - 68,2 млн рублей.

"Налоговой базой для исчисления НПД признается денежное выражение дохода, полученного от реализации товаров, работ, услуг, являющегося объектом налогообложения. То есть расходы, понесенные физическим лицом, не учитываются. В связи с чем, отсутствует информация о финансовых результатах сделок по реализации товаров плательщиков НПД", - говорят эксперты.

Более подробная информация об особенностях применения нового специального налогового режима размещена на официальном сайте ФНС России на промо-странице "Налог на профессиональный доход".

Анжела Лебедева