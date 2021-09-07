В Тюменской области на поддержку самозанятых выделят более 55 млн рублей

фото предоставлено организаторами пресс-конференции фото предоставлено организаторами пресс-конференции

На реализацию проекта по поддержке самозанятых в Тюменской области до 2024 года направят более 55 млн рублей. В 2021 году на эти цели из регионального и федерального бюджетов выделят более 8,8 млн рублей. Об этом на пресс-конференции, посвященной мерам поддержки самозанятых граждан, рассказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Деньги направят на образовательные программы, где начинающим самозанятым помогут выбрать подходящее направление деятельности, распланировать финансы и продумать маркетинговую стратегию. Также выделенные деньги пойдут на поддержку самозанятых в сфере продаж, им помогут реализовать продукцию на местных ярмарках и в онлайн-магазинах. Часть средств затратят на информирование жителей Тюменской области о преимуществах перехода в режим налога на профессиональный доход.

По словам Антона Машукова, ежегодно в программу поддержки будут вовлечены до тысячи самозанятых граждан. Федеральная программа реализуется с 2021 года и входит в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В качестве самозанятых на территории Тюменской области зарегистрированы более 34 тысяч человек.

Влада Нерадовская