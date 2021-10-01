На Боровской птицефабрике изымут поголовье птицы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поголовье птицы и продукцию изымут с производственной территории птицефабрики "Боровская". Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве, сообщает оперштаб.

Согласно документу установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на производственной территории эпизоотического очага, расположенного на территории птицефабрики.

Ограничительные мероприятия не коснутся здания административного корпуса, санпропусника № 1, зернокомплекса, фермы КРС. Как пояснил заместитель руководителя управления ветеринарии Тюменской области Роман Зверев, это изолированные помещения в них отсутствуют источники и факторы передачи возбудителя заболевания. Здания оборудованы автономными, изолированными выходами, и возможность контакта персонала, работающего в этих корпусах, с птицей исключена.