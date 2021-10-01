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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Смерть 13 человек с COVID-19 зафиксировали в Тюменской области

Общество, 13:40 20 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области зарегистрирована смерть 13 человек с коронавирусом. Выявлено 316 новых случаев болезни, 145 человек выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 34 тыс. 73 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 28 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 25 тыс. 231 человек.

В Москве заболели 5 тыс. 847 человек, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 274, в Московской области - 2 тыс. 590.

В Свердловской области выявили 603 случая, в Челябинской области - 422, в Ханты-Мансийском автономном округе - 233, в Курганской области - 182, в Ямало-Ненецком автономном округе - 128.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 тыс. 94 тыс. 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 226 тыс. 353 летальных исхода, выздоровели 7 млн 65 тыс. 712 человек.

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# коронавирус

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