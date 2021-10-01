В Тюменской области вводятся QR-коды

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области выявили 47 нарушителей масочного режима в автобусах за две недели

Режим повышенной готовности продлен в Тюменской области до 31 декабря. Для борьбы с распространением коронавируса на территории региона вводятся дополнительные ограничения, сообщает оперштаб.

Так, с 23 октября вводится запрет на работу с 24 до 6 часов кафе, ресторанов, ночных клубов. Ограничения не коснутся предприятий общепита, которые обслуживают пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях и др. А также предприятий, работающих на вынос.

С 25 октября по 31 декабря 2021 года допуск лиц, не достигших 18 лет, в ТРЦ, ТЦ осуществляется исключительно в сопровождении родителей или иных законных представителей.

С 15 ноября 2021 года посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, театров, кинотеатров (кинозалов), концертных залов, цирков, спортивных объектов допускается при наличии у таких граждан QR-кода, оформленного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, или медицинского документа, подтверждающих наличие у гражданина вакцинации COVID-19 в течение последних 12 месяцев либо перенесенное заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев, а также документа, удостоверяющего личность гражданина.