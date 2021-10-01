В Тюменской области выявили 47 нарушителей масочного режима в автобусах за две недели

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рейды на остановках общественного транспорта по выявлению пассажиров без масок продолжатся в Тюменской области до конца октября. Итоги профилактического мероприятия за 2021 год подведут 29 октября.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Регулярно, два раза в неделю, сотрудники ведомства вместе с представителями правоохранительных органов и специалистов департамента транспорта выходят в рейды. За несколько часов они успевают осмотреть пассажиров десятков автобусов и маршрутных такси.

За две недели октября полицейские составили 47 протоколов на нарушителей масочного режима. Все материалы переданы в суды.

Как отмечают сотрудники Роспотребнадзора, ковид-дисседентское отношение к маскам – единичные случаи. В основном все в общественном транспорте ездят в масках, этого требуют и кондукторы.

Анжела Лебедева