Владельца частного музея в Тюмени оштрафовали за незаконные сделки

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Штраф в размере 5 тыс. рублей назначил Ленинский районный суд владельцу "Музея частных коллекций" в Тюмени. Он признан виновным в совершение сделок с археологическими предметами в нарушение требований, установленных законодательством.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, предметы административного правонарушения будут конфискованы.

Как стало известно из материалов дела, в ходе оперативно-розыскных мероприятий 2 июля в помещении некоммерческого частного учреждения культуры изъяты 1 тыс. 588 объектов.

Согласно выводам экспертизы, они представляют собой коллекцию, имеющую научную и культурно-историческую ценность для РФ.

Владелец музея пояснял, что все предметы принадлежат ему, он формировал музейный фонд с 2005 года посредством скупки, обмена и приобретения в дар исторических артефактов. Однако документов о совершении сделок с предметами археологии он не представил.