  • 20 октября 202120.10.2021среда
  • USD70,9674
    EUR82,6841
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Владельца частного музея в Тюмени оштрафовали за незаконные сделки

Общество, 16:16 20 октября 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Штраф в размере 5 тыс. рублей назначил Ленинский районный суд владельцу "Музея частных коллекций" в Тюмени. Он признан виновным в совершение сделок с археологическими предметами в нарушение требований, установленных законодательством.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, предметы административного правонарушения будут конфискованы.

Как стало известно из материалов дела, в ходе оперативно-розыскных мероприятий 2 июля в помещении некоммерческого частного учреждения культуры изъяты 1 тыс. 588 объектов.

Согласно выводам экспертизы, они представляют собой коллекцию, имеющую научную и культурно-историческую ценность для РФ.

Владелец музея пояснял, что все предметы принадлежат ему, он формировал музейный фонд с 2005 года посредством скупки, обмена и приобретения в дар исторических артефактов. Однако документов о совершении сделок с предметами археологии он не представил.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# музеи , суд , штраф

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:47 20.10.2021 Про машинное обучение тюменским студентам расскажет преподаватель ВШЭ
16:24 20.10.2021Главный санитарный врач по Тюменской области поделилась рецептом правильного салата
16:16 20.10.2021Владельца частного музея в Тюмени оштрафовали за незаконные сделки
16:01 20.10.2021В Тюмени в октябре на деревьях набухли почки