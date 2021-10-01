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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В воздухе Тюмени не обнаружено диоксида серы и окиси углерода

Общество, 19:27 20 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В воздухе Тюмени не обнаружено диоксида серы, окиси углерода. Пробы были взяты в Восточном административном округе, в створе улиц Федюнинского – Широтная 20 октября.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

Забор проб произвели в связи с ощущением запаха гари. Исследование провели лаборанты Центр гигиены и эпидемиологии, которые и заявили, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.

Напомним, причиной смога в Тюмени являются природные пожары в Свердловской области. Кроме того, в Тюменском районе, около с. Аманадское действует ландшафтный пожар на площади 10 га.

Анжела Лебедева

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# воздух , пожары , смог , Управление Роспотребнадзора

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