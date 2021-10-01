В воздухе Тюмени не обнаружено диоксида серы и окиси углерода
В воздухе Тюмени не обнаружено диоксида серы, окиси углерода. Пробы были взяты в Восточном административном округе, в створе улиц Федюнинского – Широтная 20 октября.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.
Забор проб произвели в связи с ощущением запаха гари. Исследование провели лаборанты Центр гигиены и эпидемиологии, которые и заявили, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.
Напомним, причиной смога в Тюмени являются природные пожары в Свердловской области. Кроме того, в Тюменском районе, около с. Аманадское действует ландшафтный пожар на площади 10 га.
Анжела Лебедева