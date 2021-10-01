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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель Исетского выплатил 60 тыс. рублей алиментов под угрозой ареста машины

Общество, 15:43 21 октября 2021

Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

Долг по алиментам в размере 60 тыс. рублей помог взыскать пристав-исполнитель жительнице Исетска и ее несовершеннолетнему сыну, сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Ранее отец ребенка был предупрежден об ответственности за невыплаты, но рассчитаться по долгам не спешил. Так как должник имеет неофициальный доход от пчеловодства, а в собственности у него зарегистрирован автомобиль отечественной марки, судебный пристав-исполнитель составил акты описи и ареста транспортного средства. В последний момент должник сознался, что необходимая сумма у него есть и он готов к оплате.

В тот же день мужчина перевел всю сумму долга в пользу своего несовершеннолетнего сына. Текущие алиментные платежи гражданин обещал выплачивать своевременно и в полном объеме.

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# алименты , судебные приставы

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