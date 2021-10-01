Волонтеры штаба #МыВместе продолжат доставку лекарств пожилым тюменцам

| Фото: добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте | Фото: добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте

Волонтеры штаба #МыВместе в Тюмени продолжают доставлять лекарства и продукты горожанам, которые находятся дома на самоизоляции. Еженедельно от жителей города поступают от пяти до семи заявок.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель проектов координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Надежда Герасимова.

"С введением в Тюменской области дополнительных ограничений, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, мы продолжим свою работу. По телефонам горячей линии волонтеры будут принимать заявки, а затем выезжать по адресам и доставлять нуждающимся тюменцам необходимые лекарства и продукты", - рассказала она.

Надежда Герасимова добавила, что по-прежнему штабу #МыВместе нужны добровольцы. Это могут быть жители Тюмени старше 18 лет. Работать волонтеры будут с 8 часов 30 минут до 16 часов.

Напомним, заявки на доставку лекарств, продуктов и других необходимых вещей от одиноких и пожилых граждан, которые находятся на самоизоляции, принимают по телефонам: 8-800-200-34-11 и 8-800-201-41-41.

Любовь Голышева