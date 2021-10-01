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Земледельцы Сорокинского района получили 46 тыс. тонн зерна

Экономика, 13:03 23 октября 2021

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Более 46,5 тыс. тонн зерна заготовили аграрии Сорокинского района. Это на 4 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя, сообщает администрация района.

"Пять хозяйств весной внесли в почву удобрения, это не могло не сказаться на результатах, - сказал начальник агропромышленного отдела администрации района Сергей Долгодуш. - В итоге мы получили 20 центнеров с гектара. Обмолот закончили, теперь надо определиться с хранением зерна, добрать до ста процентов необходимое количество семенного материала".

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# аграрии , зерно , урожайность

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