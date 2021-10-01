На Ямале QR-коды о вакцинации вводят с 25 октября

www.yanao.ru www.yanao.ru

QR-код о вакцинации против новой коронавирусной инфекции или сертификат потребуют у жителей Ямала при посещении заведений и массовых мероприятий с 25 октября, сообщает правительство округа.

"Жителям можно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, который проведен и получен не более чем за три дня до посещения. Требования предоставить один из документов распространяются только на совершеннолетних граждан. Ограничительные меры направлены на сдерживание распространения коронавируса", - отмечено в сообщении.

В список мест, которые можно посетить только при наличии одного из указанных документов, включены детские развлекательные центры и игровые комнаты; организации и предприятия общественного питания (рестораны, кафе, буфеты, бары, закусочные и иные заведения); фитнес-центры; салоны красоты, солярии, бани и сауны, бассейны; кинотеатры, театры и иные досуговые заведения.

Изменения также касаются и различных общественных обсуждений, мероприятий в сфере молодежной политики, физкультурных и спортивных событий.

Сохраняется требование для предприятий общественного питания заполнять не более 75% мест и установить "перегородки" или расставить столы на расстоянии 1,5 - 2 метров. Учреждения культуры при проведении мероприятий также могут заполнять не более 75% мест в залах. Зрители физкультурных и спортивных мероприятий могут занять не более 50% мест.