17 человек с COVID-19 умерли за сутки в Тюменской области

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Смерть 17 пациентов с COVID-19 зарегистрирована в Тюменской области за сутки. В регионе выявлено 320 случаев болезни, 131 человек выздоровел, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлен 37 тыс. 141 случай COVID-19 в 85 регионах, из 9,1 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 64 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 25 тыс. 453 человека.

В Москве зафиксировано 8 тыс. 166 случая болезни, в Санкт- Петербурге - 3 тыс. 233, в Московской области – 2 тыс. 428.

В Свердловской области заболели 619 человек, в Челябинской области - 429, в Ханты-Мансийском автономном округе - 243, в Курганской области - 187, в Ямало-Ненецком автономном округе - 128.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 млн 168 тыс. 305 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 228 тыс. 453 летальных исхода, выздоровели 7 млн 117 тыс. 60 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 203,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.