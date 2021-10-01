Райдер: в нерабочую неделю в детсадах региона будут работать дежурные группы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В детских садах Тюменской области в дни, объявленные по все стране нерабочими, будут открыты дежурные группы. Их количество будет зависеть от числа заявлений, которые подадут родители.

Об этом 21 октября сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента образования Алексей Райдер, комментируя работу системы образования с 30 октября по 7 ноября. Напомним, эти дни, согласно указу президента России, были объявлены нерабочими. Данная мера призвана снизить распространение коронавирусной инфекции.

"Мы понимаем, что в дни, объявленные по всей стране нерабочими, некоторые родители будут вынуждены продолжить свою деятельность. Поэтому по уже отработанной схеме мы организуем работу дежурных групп. В течение этой и следующей недель будем принимать соответствующие заявки от родителей. Затем детские дошкольные учреждения соразмерно поданным заявкам сформируют необходимое количество дежурных групп", - пояснил Алексей Райдер.

Он добавил, что образовательные учреждения будут работать всю нерабочую неделю по уже заведенным графикам.

Любовь Голышева