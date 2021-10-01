Тюменцы заражаются COVID-19 чаще на работе или в общественном транспорте

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Горячая линия по вопросам тестирования на COVID-19 работает в РФ

Рост заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах отмечается в Тюменской области. Жители региона часто заражаются на работе, при посещении общественных мест, в общественном транспорте. Об этом сказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова в эфире программы "Вечерний хэштег".

"Это в первую очередь говорит о несоблюдении противоэпидемических мер, прежде всего масочного режима. Мы отмечаем это при проведении межведомственных проверок. Лица привлекаются к административной ответственности. Хочу напомнить гражданам, что независимо от того, вакцинированы они или нет, они обязаны соблюдать масочный режим. Также необходимо держать социальную дистанцию и обеспечивать чистоту своих рук", - говорит она.

Представитель Роспотребнадзора напомнила, что причинами введения обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в Тюменской области стали ухудшении эпидситуации в регионе и ежедневном увеличении числа новых случаев. Юлия Распопова отметила, что эти граждане могут отказаться от процедуры, но в этом случае должны быть отстранены от работы на период эпидемиологического неблагополучия.

Сейчас требование об обязательной вакцинации предъявляется к сотрудникам высших учебных заведений, МФЦ, работникам сферы обслуживания, вахтовикам, государственным и муниципальным служащим. Расширение этого списка не исключается, заключила Распопова.