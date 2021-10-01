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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Горячая линия по вопросам тестирования на COVID-19 работает в РФ

Общество, 13:15 21 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Горячая линия по вопросам тестирования на COVID-19 начала действовать в России с 21 октября. Тематическое консультирование граждан будет проводиться по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43, сообщает РИА Новости.

Специалисты проконсультируют по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сократил срок выполнения исследования на COVID-19 с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию.

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