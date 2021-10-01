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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области зарегистрировали смерть 15 пациентов с COVID-19

Общество, 14:00 21 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Смерть 15 человек с коронавирусом зафиксирована в Тюменской области. Заболели 318 человек, выздоровели 148, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 36 тыс. 339 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 36 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 тыс. 895 человек.

В Москве заболели 7 тыс. 897 человек, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 280, в Московской области - 2 тыс. 318.

В Свердловской области выявили 610 случаев болезни, в Челябинской области - 425, в Ханты-Мансийском автономном округе - 234, в Курганской области - 185, в Ямало-Ненецком автономном округе - 127.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 млн 131 тыс. 164 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 227 тыс. 389 летальных исходов, выздоровели 7 млн 91 тыс. 607 человек.

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# коронавирус

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