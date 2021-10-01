Оперштаб: в Тюменской области вводятся нерабочие дни с 30 октября

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 30 октября по 7 ноября в Тюменской области объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Решение о введении выходных дней принял президент России 20 октября. Дополнительные дни вводиться не будут.

"В Тюменской области нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября. Дни с 25 октября по 29 октября рабочие", - уточнили в оперштабе.

Напомним, ранее Владимир Путин дал право региональным властям продлить число нерабочих дней, если того требует эпидемиологическая ситуация.