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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Оперштаб: в Тюменской области вводятся нерабочие дни с 30 октября

Общество, 18:17 20 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 30 октября по 7 ноября в Тюменской области объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Решение о введении выходных дней принял президент России 20 октября. Дополнительные дни вводиться не будут.

"В Тюменской области нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября. Дни с 25 октября по 29 октября рабочие", - уточнили в оперштабе.

Напомним, ранее Владимир Путин дал право региональным властям продлить число нерабочих дней, если того требует эпидемиологическая ситуация.

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# Владимир Путин , коронавирус

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