Продолжается интернет-голосование за лучшее предприятие конкурса "Тюменская марка-2021"

Фото: из сообщества "Тюменская марка" во ВКонтакте Фото: из сообщества "Тюменская марка" во ВКонтакте

Более пяти тысяч человек приняли участие в интернет-голосовании за лучшее предприятие конкурса "Тюменская марка-2021". Оно продлится до 29 октября, рассказала член Тюменской Торгово-промышленной палаты, генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

"Тюменская марка" стала одним из брендов региона и причастных к ней людей с каждым годом становится все больше. На мой взгляд, одно из преимуществ конкурса - готовность меняться год от года. Это относится, прежде всего, к интернет-голосованию и к новинке этого года - шопинг-квесту "Марка удачи", к которому активно подключились горожане", - уточнила она.

Напомним, что по итогам конкурса жюри выберет лучшего предпринимателя и предприятие в пяти номинациях. Победители получат право на использование логотипа конкурса на своих товарах, а также 400 тыс. рублей на развитие дела, сообщает департамент потребительского рынка администрации города Тюмени.