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Продолжается интернет-голосование за лучшее предприятие конкурса "Тюменская марка-2021"

Общество, 14:31 23 октября 2021

Фото: из сообщества "Тюменская марка" во ВКонтакте

Более пяти тысяч человек приняли участие в интернет-голосовании за лучшее предприятие конкурса "Тюменская марка-2021". Оно продлится до 29 октября, рассказала член Тюменской Торгово-промышленной палаты, генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

"Тюменская марка" стала одним из брендов региона и причастных к ней людей с каждым годом становится все больше. На мой взгляд, одно из преимуществ конкурса - готовность меняться год от года. Это относится, прежде всего, к интернет-голосованию и к новинке этого года - шопинг-квесту "Марка удачи", к которому активно подключились горожане", - уточнила она.

Напомним, что по итогам конкурса жюри выберет лучшего предпринимателя и предприятие в пяти номинациях. Победители получат право на использование логотипа конкурса на своих товарах, а также 400 тыс. рублей на развитие дела, сообщает департамент потребительского рынка администрации города Тюмени.

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# конкурс , Тюменская марка

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14:31 23.10.2021Продолжается интернет-голосование за лучшее предприятие конкурса "Тюменская марка-2021"