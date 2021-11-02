Тюменцы за участие в онлайн-голосовании конкурса "Тюменская марка" получили путевку и сертификаты

| Фото: организаторов конкурса "Тюменская марка" | Фото: организаторов конкурса "Тюменская марка"

Розыгрыш призов среди горожан от организаторов конкурса "Тюменская марка" прошел в прямом эфире телеканала "Тюменское время" 1 ноября.

Главный приз – путевка на море от мастерской путешествий "Рыжий Слон" - досталась тюменке Екатерине Воробьевой. Билет для нее вытянула директор компании Любовь Матиевская. "Мы очень надеемся, что скоро все неприятности пандемии и локдауна закончатся. Все поставят прививки, и новый, 2022 год мы встретим, как и прежде, весело и свободно. Мы будем спокойно работать и хорошо отдыхать. А Екатерина обязательно поедет на море", – сказала она.

Определить обладателя абонемента на годовое посещение фитнес-центра класса люкс помогла представительница "Фитберри" Александра Михальчук. Его получил Антон Жаботинский.

Гендиректор компании "Арсенал-плюс" Мария Суздалова вытянула билет для обладательницы ноутбука - Екатерины Букиной. Тюменка призналась, что очень рада выигрышу, ее дочка учится удаленно, и теперь у нее будет свой компьютер.

"Я желаю всем предпринимателям достойно пережить локдаун, не сдаваться. Наша компания, когда началась пандемия, была в состоянии стагнации. Но благодаря принятию правильных решений нам, наоборот, удалось выйти на новый уровень и масштабировать бизнес", – отметила Мария Суздалова.

В ближайшее время все призы передадут счастливчикам, рассказали организаторы конкурса "Тюменская марка-2021".