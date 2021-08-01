55 заявок поступило на конкурс "Тюменская марка - 2021"

| Фото: marka72 | Фото: marka72

55 заявок поступило на участие в городском конкурсе "Тюменская марка". Проекты оценят в пяти номинациях, подать заявку нужно успеть до 3 сентября, напоминают организаторы.

Одним новых участников стал "Тюменский завод гофротруб". Предприятие существует с 2016 года и уже не раз принимало участие в конкурсе.

"Тюменская марка" проводится с целью поддержки местных предпринимателей и расширения их рынков сбыта. Это деловая площадка для диалога, обмена опытом, знаниями и современными технологиями. В каждой из номинаций есть свой наставник, готовый поделиться с участниками секретами успешного бизнеса.

"Добиваются больших результатов те, кто умеют не только создать хороший продукт, но и "упаковать" его. А те, кто концентрируется только на своей идее и не думают о том, насколько это удобно – не имеют шансов", – считает наставник номинации "Лучшее предприятие в сфере услуг" Мурат Нурпеисов.

Побороться за знак качества "Тюменская марка" смогут всего 100 участников. Победителей будет пять, по одному в каждой из номинаций, они получат 400 тыс. рублей каждый на реализацию своего бизнес-проекта. Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса "Тюменская марка".