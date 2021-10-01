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В Тобольске инвалиды активно занимаются физкультурой

Спорт, 17:00 22 октября 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Более 30% инвалидов включены в процесс реабилитации через физкультуру в Тобольске. В среднем по стране этот процент составляет чуть более 20, сообщает городская администрация.

В системе реабилитации работает ряд направлений. В сфере физкультуры задействовано 296 инвалидов, образования - 794, соцзащиты - 905, здравоохранения - 19 граждан.

На сегодняшний день спортивные школы и центр по проведению спортивных мероприятий Тобольска на базе своих учреждений активно работают с инвалидами. Вовлечены в работу спорткомплексы "Ладья", "Лидер", "Тигренок", "Тобол", "Молодость", "Олимп", стрелковый тир.

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