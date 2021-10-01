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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольском районе ФАПы и амбулатории продлили режим работы

Общество, 17:34 22 октября 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты в Тобольском районе два дня в неделю работают до 19 часов. Специальный прерванный график ввели для удобства пациентов, сообщает администрация муниципалитета.

С 8 до 12 часов медики принимают тех, кто заболел. С 17 до 19 часов отведено время для вакцинации и плановой диспансеризации.

"Медицинские работники в сельских поселениях сами определили, в какие дни недели они работают по прерванному графику, в остальное время прием идет в обычном режиме. Такое расписание удобно для тех жителей сел и деревень, которые в силу занятости не могут прийти в ФАП на прививку или плановый осмотр днем", - пояснила старший фельдшер Тобольского района Алена Дюсова.

Более 9 тыс. жителей Тобольского района уже прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции.

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# вакцинация , Тобольский район , ФАПы

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