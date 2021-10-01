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Тюменский завод увеличит производство жизненно важных лекарств после модернизации

Экономика, 18:04 22 октября 2021

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Более 1 млрд рублей составляет объем вложений в модернизацию Тюменского химико-фармацевтического завода. Запланировано расширение производственного корпуса и склада готовой продукции, а также приобретение оборудования, необходимого для выпуска лекарственных препаратов, сообщает Инвестиционное агентство региона.

Склад для хранения лекарственных средств уже введен в эксплуатацию, завершены общестроительные работы по производственному цеху. К концу 2022 года планируется окончание реконструкции второго производственного корпуса площадью более 1,2 тыс. кв. м по изготовлению твердых и жидких лекарств. Проект реализуют в конце 2022 года, дополнительно создадут 50 рабочих мест.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов отметил, что завод получает поддержку при решении вопросов с ресурсоснабжающими организациями и другую необходимую помощь.

По словам генерального директора завода Алексея Кузнецова, фармацевтическая отрасль стремительно развивается. Модернизация и расширение производства особенно необходимы в условиях пандемии, когда вопрос импортозамещения стоит наиболее остро.

"Увеличится объем производства таких жизненно важных препаратов, как анальгин, верапамил, ацетилсалициловая кислота, парацетамол, панкреатин, цитрамон, мукалтин и многих других", - сказал руководитель.

Тюменский химико-фармацевтический завод организован в начале 1942 года на базе эвакуированного оборудования Московского химико-фармацевтического завода им. Л. Я. Карпова. Он производит лекарственные препараты, большая часть которых входит в перечень жизненно необходимых и важнейших, а также является импортозамещающей продукцией.

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# инвестиционное агентство , лекарства , модернизация

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