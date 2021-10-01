Как обезопасить свои сбережения от мошенников, рассказал глава Visa в России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обезопасить свои сбережения от мошенников поможет соблюдение нескольких простых правил: нельзя никому сообщать данные своей банковской карты, а также коды подтверждения из смс. Об этом рассказал глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер, сообщают РИА Новости.

"Сегодня платежные данные лица могут стать доступны третьим лицам только в том случае, если вы сами по неосторожности сообщите их мошенникам, которые пытаются с помощью обмана узнать конфиденциальную информацию. Этого легко избежать, если помнить простые правила: никогда и никому не передавать данные своей платежной карты, пин-код и трехзначный код на обратной стороне карты, коды подтверждения из смс. Соблюдение этих правил способно защитить от действий злоумышленников и обеспечить безопасность оплаты", - посоветовал эксперт.

Он также подчеркнул, что в России один из самых низких уровней мошенничества по банковским картам в мире. Связано это с большими инвестициями платежных систем и банков в безопасность и технологии.