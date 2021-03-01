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Тюменская полиция напоминает, как не попасться на уловки мошенников

Общество, 17:34 10 марта 2021

УМВД России по Тюмени | Фото: УМВД России по Тюмени

Простые правила, которые помогут не попасться на уловки мошенников, напоминают горожанам в УМВД России по Тюмени.

Если вы получили смс-сообщение о неожиданном выигрыше - не реагируйте, не звоните и не пишите в ответ или по указанным для связи номерам телефона. При звонке от незнакомого абонента, во время которого вам тревожным голосом сообщают, что близкие люди попали в беду, а для решения их проблем нужна крупная сумма денег, не вступайте в диалог. Позвоните родным и убедитесь, что с ними все в порядке.

В случае, если к вам домой пришли якобы сотрудники социальной службы, которые предлагают помочь, обменять деньги, оказать льготные услуги и так далее, не открывайте дверь. Спросите фамилию визитеров и позвоните в соцслужбу, чтобы узнать, посылали ли они к вам человека. Не отдавайте им ценности, деньги и документы.

Неизвестные люди, которые предлагают купить БАДы, лекарства, снять порчу и тому подобное - мошенники. Любые лекарственные препараты и биодобавки можно купить в аптеке и нужно это делать только после консультации с врачом. Снятие порчи - обман и вымогательство.

Если вы все-таки стали жертвой преступников - обращайтесь в полицию по номеру 02 (для городских номеров) или 102 (для мобильных телефонов).

Дарья Казакова

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# инфографика , мошенничество , УМВД России по Тюмени

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