Банки смогли вернуть лишь 15% похищенных со счетов тюменцев денег в 2019 году

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Только 15% средств похищенных с карт и счетов компенсировали клиентам банки в 2019 году. Основная причина в том, поясняет пресс-служба отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России, что граждане сами нарушают условия договора с банком, сообщая мошенникам конфиденциальные сведения.

"Методы социальной инженерии в сочетании с недостаточной грамотностью граждан позволяют преступникам похищать огромные средства удаленно и бесконтактно, причем шансы вернуть эти средства – не высоки", - считает заместитель начальника отдела безопасности отделения Банка России по Тюменской области Алексей Нохрин.

Самым популярным видом мошенничества остаются звонки лжесотрудников банков, якобы отследивших подозрительную операцию. Также распространены обман при покупке или продаже товаров через интернет, предложения фальшивых финансовых услуг (одобрение или аннулирование заявок на кредит), сообщения о выигрыше в лотерею, взлом страниц в социальных сетях и просьбы о перечислении средств.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции мошенники находят новые уловки, например, предлагают социальные выплаты для пенсионеров или рассылают сообщения от лица Всемирной организации здравоохранения, где предлагают узнать особо важную информацию. Открыв такую ссылку, человек дает злоумышленникам доступ к персональным данным, хранящимся в телефоне, или позволяет установить вредоносную программу.

Сотрудники Банка России и полиции призывают граждан быть бдительными и не сообщать неизвестным лицам данные банковской карты, ПИН-код или одноразовый пароль. Для уточнения информации лучше перезвонить на горячую линию банка по номеру, указанному на оборотной стороне карты. Не следует также переводить деньги авансом, до получения услуги или товара. Игнорируйте SMS с незнакомых номеров, не переходите по ссылкам в подозрительных письмах, установите на компьютер и телефон антивирус.