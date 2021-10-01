Почти 40% россиян сменили работу из-за пандемии COVID-19, показал опрос

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 37% россиян сменили сферу деятельности за пандемийное время, при этом более половины из них стали зарабатывать больше и новых перемен не планируют. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследовательский центр "Зарплата.ру".

Исследование основано на результатах опроса 1 тыс. 980 человек - мужчин и женщин от 18 до 55 лет. Большинство из них (38%) - люди в возрасте 35-44 лет.

Основными причинами смены работы у респондентов были закрытие организации (14%), проблемы с зарплатой (46%), сокращения (20%) и дополнительная нагрузка (20%). При этом более половины респондентов стали зарабатывать больше на новом месте работы.

В этот же период 43% опрошенных получили дополнительное образование или прошли курсы переквалификации. При этом 72% против 28% соответственно довольны сменой работы.

В основном люди уходили из таких сфер, как бухгалтерия, финансы, банки, образование, наука, языки, продажи, розничная торговля. Чаще всего они переходили в IT - 11%, в сферу услуг - 14%, по 7% нашли себя в сфере транспорта или маркетинга, а 6% открыли свое дело.