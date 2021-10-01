За сутки 14 жителей Тюменской области умерли от COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Смерть 14 человек с коронавирусом зафиксирована в Тюменской области за прошедшие сутки. Заболели 323 человека, выздоровели 103, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 35 тыс. 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 72 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 тыс. 784 человека.

В Москве заболели 5 тыс. 279 человек, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 297, в Московской области - 3 тыс. 30.

В Свердловской области выявили 633 случая болезни, в Челябинской области - 435, в Ханты-Мансийском автономном округе - 258, в Курганской области - 191, в Ямало-Ненецком автономном округе - 130.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 млн 241 тыс. 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 230 тыс. 600 летальных исходов, выздоровели 7 млн 165 тыс. 921 человек.