  • 24 октября 202124.10.2021воскресенье
  • USD70,8623
    EUR82,4979
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

За сутки 14 жителей Тюменской области умерли от COVID-19

Общество, 13:22 24 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Смерть 14 человек с коронавирусом зафиксирована в Тюменской области за прошедшие сутки. Заболели 323 человека, выздоровели 103, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 35 тыс. 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 72 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 тыс. 784 человека.

В Москве заболели 5 тыс. 279 человек, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 297, в Московской области - 3 тыс. 30.

В Свердловской области выявили 633 случая болезни, в Челябинской области - 435, в Ханты-Мансийском автономном округе - 258, в Курганской области - 191, в Ямало-Ненецком автономном округе - 130.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 млн 241 тыс. 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 230 тыс. 600 летальных исходов, выздоровели 7 млн 165 тыс. 921 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 24.10.2021Предпринимательница из Тобольска учит земляков вкусно готовить
15:47 24.10.2021Сборную киберспортсменов сформируют в Тюменской области
15:20 24.10.2021Более полутонны вещей от тюменцев передали в благотворительные фонды Тюменской области в сентябре
14:18 24.10.2021Площадь очагов тления торфа в Екатеринбурге снизили в два раза