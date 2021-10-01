Пик волны COVID-19 может наступить в декабре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Пик этой волны заболеваемости COVID-19 может наступить в декабре.

Такой прогноз в интервью радио Sputnik дал профессор вирусологии Александр Чепурнов.

"Я ориентируюсь на прошлогоднюю волну, которая была осенью и зимой. Тогда она пришла в середине сентября и вышла на пик к началу декабря. Я предполагаю, что в этом году дело пойдет примерно таким же образом. Если это так, то нам предстоит увидеть "жесткие" цифры (заболеваемости и смертности. — Прим. ред.). Я мечтаю ошибиться", — сказал он.

Показатель заболеваемости на пике волны будет зависеть от того, когда наступит перелом и число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 начнет снижаться.

"Я боюсь загадывать, достигнет ли количество заболевающих отметки в 40 тысяч в день или нет. Все будет зависеть от того, где на самом деле окажется пик", — сказал Чепурнов.

Единственный способ остановить распространение инфекции — это вакцинация, заключил вирусолог.