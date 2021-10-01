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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области вступил в силу запрет на посещение подростками ТЦ без родителей

Общество, 11:28 25 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области младше 18 лет не могут посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых, начиная с 25 октября. В регионе вступили в силу дополнительные антиковидные ограничения.

"С 25 октября по 31 декабря 2021 года допуск лиц, не достигших 18 лет, в ТРЦ и ТЦ осуществляется исключительно в сопровождении родителей или иных законных представителей", - отмечено в документе.

Кроме того, с 15 ноября в Тюменской области жителям потребуется QR-код для посещения театров, кино, концертных залов, цирков, спортивных объектов. Оформить его можно на портале госуслуг по итогам вакцинации либо документального подтверждения перенесенного COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Ранее, с 23 октября, в Тюменской области приостановили работу в ночное время предприятия общепита и развлекательные заведения. Ограничения не коснулись объектов, которые реализуют еду навынос, а также кафе и ресторанов, работающих на железнодорожных и аэровокзалах.

Екатерина Исаева

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