В Тюменской области вступил в силу запрет на посещение подростками ТЦ без родителей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области младше 18 лет не могут посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых, начиная с 25 октября. В регионе вступили в силу дополнительные антиковидные ограничения.

"С 25 октября по 31 декабря 2021 года допуск лиц, не достигших 18 лет, в ТРЦ и ТЦ осуществляется исключительно в сопровождении родителей или иных законных представителей", - отмечено в документе.

Кроме того, с 15 ноября в Тюменской области жителям потребуется QR-код для посещения театров, кино, концертных залов, цирков, спортивных объектов. Оформить его можно на портале госуслуг по итогам вакцинации либо документального подтверждения перенесенного COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Ранее, с 23 октября, в Тюменской области приостановили работу в ночное время предприятия общепита и развлекательные заведения. Ограничения не коснулись объектов, которые реализуют еду навынос, а также кафе и ресторанов, работающих на железнодорожных и аэровокзалах.

Екатерина Исаева