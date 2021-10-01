Новый моноинфекционный госпиталь открыли в Вагае

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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Моноинфекционный госпиталь открыт на базе корпуса Областной больницы №9 в Вагае. Как сообщает региональный оперштаб, решение принято исходя из эпидемиологической ситуации в Тюменской области.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и увеличением количества госпитализируемых на стационарное лечение людей с диагнозом COVID-19, открыт еще один моноинфекционный госпиталь на базе корпуса ОБ№9 (Вагай)", - отметили в оперштабе.

Напомним, в Тюменской области работает 18 госпиталей, в которых развернуто 3 тыс. 687 коек, свободный коечный фонд - 12,2%.

Ведется ежедневный мониторинг эпидситуации, чтобы при необходимости оперативно развернуть ранее переоборудованные учреждения, которые находятся пока в резерве.

Екатерина Исаева