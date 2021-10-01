Смерть 14 человек с COVID-19 зафиксирована в Тюменской области

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

14 пациентов с коронавирусом скончались в Тюменской области. Выявлено 326 новых случаев, 114 человек выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб 25 октября.

За последние сутки в России выявили 37 тыс. 930 новых заражений коронавирусом в 85 регионах. Из них 9 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 69 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 тыс. 690 человек.

В Москве выявили 7 тыс. 778 новых случаев, в Московской области - 3 тыс. 127, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 693.

В Свердловской области заболели 644 человека, в Челябинской области - 436, в Ханты-Мансийском автономном округе - 264, в Курганской области - 192, в Ямало-Ненецком автономном округе - 132.

Всего на сегодняшний день в России выявили 8 млн 279 тыс. 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 231 тыс. 669 летальных исходов, выздоровели 7 млн 186 тыс. 611 человек.