Тюменкам с детьми предлагают бесплатно получить специальности фитнес-тренера и парикмахера

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реализация социального заказа в сфере занятости населения стартовала в Тюменской области. Пройти бесплатное обучение мамам станет проще благодаря системе сертификатов, сообщает региональный департамент труда и занятости.

Одним из четырех пилотных регионов по внедрению соцзаказа в сфере занятости Тюменская область стала в 2021 году. Уникальность организации обучения женщин в рамках соцзаказа в том, что они смогут самостоятельно выбирать не только тематику обучения, но и образовательную организацию, которая предоставит ей услуги по обучению. Среди них - ТюмГУ, ООО "Центр развития бизнеса" и другие.

Тюменкам предлагается широкий выбор специальностей: фитнес-тренер, парикмахер, педагог дополнительного образования, экспедитор и т.п.

"Стоимость обучения будет компенсирована за счет областного бюджета непосредственно исполнителю услуги. Максимальная стоимость курса составит 20 тысяч рублей", - отметил директор департамента Александр Сидоров.

Для получения электронного сертификата на обучение женщинам необходимо зарегистрироваться в центре занятости в целях поиска подходящей работы и направить на электронную почту департамента труда и занятости населения dep_zan@72to.ru заявление на получение электронного сертификата.

К заявлению необходимо приложить копии паспорта или документа, его заменяющего, документа, связанного с работой и подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и свидетельства о рождении ребенка.