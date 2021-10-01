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521 кг овощей и фруктов изъяли на стихийных рынках Тюмени

Общество, 15:45 26 октября 2021

Тюмень — наш дом ВКонтакте | Фото: Тюмень — наш дом ВКонтакте

21 продавца стихийных уличных рынков привлекут к ответственности. Их выявили специалисты департамента потребительского рынка администрации Тюмени в ходе рейдов с 18 по 21 октября. На нарушителей составили 11 протоколов, сообщает ведомство.

Специалисты департамента с сотрудниками полиции изъяли у торговцев 521 кг овощей и фруктов без документов о качестве продукции. Как правило, у таких продавцов нет санитарных книжек, товар хранится без соблюдения норм.

По словам экспертов, уличная торговля запрещена законом, продавать такой товар можно на рынках или в торговых центрах. Сельскохозяйственную продукцию на ярмарках могут сбывать только ее производители.

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# департамент потребительского рынка , рейды , стихийная торговля

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