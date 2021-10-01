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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Высокое давление и ожирение чаще всего выявляют у тюменцев при обследовании в центре здоровья

Общество, 16:28 26 октября 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 7 тыс. человек бесплатно обследовали специалисты центра здоровья областной больницы № 19 с начала года. У 597 пациентов выявили повышенное артериальное давление, у 1 тыс. 488 человек – избыточную массу тела или ожирение, около 3 тыс. обследованных нуждаются в коррекции и контроле питания, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

По словам специалистов, у таких пациентов высок суммарный риск сердечно-сосудистых заболеваний, их направили к кардиологу.

Проверить здоровье на базе центра и во время работы выездных бригад смогли жители Тюменского, Заводоуковского, Исетского, Нижнетавдинского, Упоровского, Ялуторовского и Ярковского районов. По результатам обследований пациентов проконсультировали, некоторых записали на углубленную диагностику.

"На долю хронических неинфекционных заболеваний приходится 80 процентов смертей. Поэтому такие профилактические обследования значительно повышают продолжительность жизни и ее качество", - подчеркнул главный врач областной больницы № 19 Мигран Мартиросян.

Работа центра здоровья медучреждения способствует реализации национального проекта "Здравоохранение" на территории региона.

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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# национальный проект Здравоохранение , Областная больница №19 , профилактика , центр здоровья

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