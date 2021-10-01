Волонтеры Тобольского района доставят нуждающимся продукты и лекарства

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Около 200 добровольцев готовы прийти на помощь одиноким людям и людям в возрасте старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции в Тобольском районе, сообщает администрация муниципалитета.

Волонтеры доставят лекарства, продукты и товары первой необходимости. Кому необходима помощь, могут оставить заявку, позвонив в диспетчерскую службу центра соцобслуживания населения по номеру телефона 8 (3456) 22-22-32. Звонки принимают круглосуточно.

Диспетчерская служба центра соцобслуживания населения организована в марте 2020 года. За это время специалисты центра и волонтеры приняли и отработали 1 тыс. 930 заявок.