Тюменцы создадут контент в лаборатории перфосторис

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лабораторию перфосторис запускает МТЦ "Космос" с 30 октября. В течение недели тюменцы будут создавать истории для Instagram под кураторством петербургского режиссера Артёма Томилова.

"У перфосторис есть определенная форма, свой вектор. Это перформанс, созданный с помощью сторис. К какому концепту и форме мы придем — узнаем вместе", — рассказывают в пресс-службе МТЦ "Космос".

В лаборатории перфосторис примут участие 25 человек, регистрация уже закрыта. Итоговые работы участников можно будет увидеть 7 ноября в трансляции в instagram-аккаунте МТЦ "Космос".

В рамках лаборатории состоится одна открытая лекция о том, как сбылись мечты авангардистов, место и время лекции уточняется.