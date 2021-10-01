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Тюменцы создадут контент в лаборатории перфосторис

Общество, 09:44 28 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лабораторию перфосторис запускает МТЦ "Космос" с 30 октября. В течение недели тюменцы будут создавать истории для Instagram под кураторством петербургского режиссера Артёма Томилова.

"У перфосторис есть определенная форма, свой вектор. Это перформанс, созданный с помощью сторис. К какому концепту и форме мы придем — узнаем вместе", — рассказывают в пресс-службе МТЦ "Космос".

В лаборатории перфосторис примут участие 25 человек, регистрация уже закрыта. Итоговые работы участников можно будет увидеть 7 ноября в трансляции в instagram-аккаунте МТЦ "Космос".

В рамках лаборатории состоится одна открытая лекция о том, как сбылись мечты авангардистов, место и время лекции уточняется.

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