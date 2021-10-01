Служба "Микрореабилитационный центр на дому" работает в Тюмени

Фото: ТООО ВОИ Фото: ТООО ВОИ

Инновационный социальный проект "Мы рядом" реализует Тюменский областной центр реабилитации инвалидов в 2021 году при финансировании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках проекта на базе центра открыта социальная служба "Микрореабилитационный центр на дому". В ней работают специалисты медицинской, социальной, психологической, педагогической направленности. Предварительно каждый из них прошел обучение на стажировочных площадках Фонда в реабилитационных центрах Вологодской и Московской областей. Для организации работы службы закуплено мобильное оборудование.

Служба "Микрореабилитационный центр на дому" работает с детьми-инвалидами и членами их семей, находящимися в трудной жизненной ситуации. В 2021 году реабилитацию по новой технологии проходят 10 ребят с инвалидностью. Всего за период реализации проекта, а он продлится до сентября 2022 года, планируется охватить 20 человек, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.