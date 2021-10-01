Владимир Якушев поздравил автомобилистов с профессиональным праздником

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Тысячи людей заняты в автомобильной отрасли в Уральском федеральном округе. Каждый из них — мастер своего дела.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя работников автомобильного транспорта и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

"Автомобили давно стали частью нашей жизни. Это надежное, быстрое и доступное средство передвижения. Водители, автослесари, механики, сотрудники и руководители автотранспортных предприятий. Каждый из них — профессионал, готовый брать ответственность: за сохранность грузов и — самое важное — за жизни людей", - отметил полпред.

Владимир Якушев пожелал автомобилистам ровных дорог, зеленого света для любых начинаний. Благополучия, безаварийной езды и хороших попутчиков.