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Владимир Якушев поздравил автомобилистов с профессиональным праздником

Общество, 09:45 31 октября 2021

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Тысячи людей заняты в автомобильной отрасли в Уральском федеральном округе. Каждый из них — мастер своего дела.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя работников автомобильного транспорта и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

"Автомобили давно стали частью нашей жизни. Это надежное, быстрое и доступное средство передвижения. Водители, автослесари, механики, сотрудники и руководители автотранспортных предприятий. Каждый из них — профессионал, готовый брать ответственность: за сохранность грузов и — самое важное — за жизни людей", - отметил полпред.

Владимир Якушев пожелал автомобилистам ровных дорог, зеленого света для любых начинаний. Благополучия, безаварийной езды и хороших попутчиков.

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# Владимир Якушев , День автомобилиста

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