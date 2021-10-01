Женщина и двое детей пострадали при пожаре в центре Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Женщина и двое детей отравились продуктами горения при пожаре в пятиэтажном доме №28 на ул. Максима Горького в Тюмени ночью 31 октября.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Наталья Семина.

Сообщение о возгорании поступило в 2 часа 31 минуту. Пожар был на балконе и в квартире на третьем этаже.

"Пожарно-спасательные подразделения создали звенья газодымозащитной службы. Они эвакуировали из здания 20 человек. Еще двух человек спасли. Три человека получили отравления продуктами горения", – рассказала Наталья Семина.

Борьба с огнем завершилась к 3 часам 11 минутам. Участие в тушении принимали около 30 огнеборцев. По предварительной версии, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.

Площадь возгорания квартиры и балкона составила 40 квадратных метров. Также пламя охватило два соседних балкона на площади шесть квадратных метров.

Инна Пахомова