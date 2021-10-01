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Сборная России победила в групповых упражнениях с мячами на чемпионате мира по гимнастике

Спорт, 18:10 31 октября 2021

Художественная гимнастика России во ВКонтакте | Фото: Художественная гимнастика России во ВКонтакте

Россиянки Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева завоевали золото чемпионата мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях с пятью мячами, сообщает "Р-спорт".

Они стали первыми с результатом 46,000 балла. Второе место заняла команда Италии — 45,600, бронза досталась японкам — 44,500.

Для сборной России это второе золото в групповых упражнениях — ранее Близнюк, Орлова, Шкатова, Тищенко и Толкачева победили в многоборье. А всего россиянки завоевали семь медалей высшей пробы и досрочно выиграли медальный зачет чемпионата мира, который проходит в японском городе Китакюсю.

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# художественная гимнастика

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