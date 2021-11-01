Ежемесячную выплату на третьего ребенка тюменцы получили в срок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ежемесячная выплата на третьего и последующих детей, родившихся с 1 января 2020 года, за октябрь вовремя направлена в банки для перечисления на счета жителей Тюменской области, сообщает областной департамент социального развития.

Эта выплата является дополнительной мерой социальной поддержки, введенной в рамках реализации национального проекта "Демография" в 2020 году. Она предоставляется на условиях софинансирования из федерального бюджета.

"В настоящее время такую выплату в Тюменской области получают около шести тысяч семей на общую сумму ежемесячно более 70 миллионов рублей", - сообщили в департаменте соцразвития.

Тюменцам напомнили, что социальные выплаты и пособия направляются в банки для начисления гражданам и в отделения почтовой связи для доставки на дом не позднее сроков, установленных действующим законодательством. Ежемесячная денежная выплата на третьего и последующих детей, родившихся с 1 января 2020 года, предоставляется ежемесячно за текущий месяц не позднее последнего числа месяца. Федеральные выплаты предоставляются ежемесячно не позднее 26 числа.