Тюменская певица Мария Ярцева приняла участие в шоу "Х-Фактор"

| Фото: из личного архива Марии Ярцевой | Фото: из личного архива Марии Ярцевой

Тюменка Мария Ярцева приняла участие в белорусском музыкальном шоу "Х-Фактор".

19-летняя артистка исполнила песню "It's a Man’s Man’s Man’s World". Члены жюри оценили выступление тюменки и пропустили ее в следующий этап. Как рассказала Мария Ярцева, за годы занятия музыкой она приняла участие во многих музыкальных конкурсах.

"Я выступала на международных и всероссийских конкурсах: "Золотая Сибирь", "Сибирь зажигает звезды", "Поколение М". Из телевизионных - "Битва за популярность", "Синяя птица". Но "Х-Фактор" самое масштабное шоу для меня на данный момент. Я хочу быть на большой сцене, делиться эмоция с окружающими людьми. Делаю все для этого, принимаю участие во многих конкурсах и не важно в какой стране они проходят", - рассказала Мария Ярцева.

Тюменка с раннего детства начала заниматься вокалом, но результат к ней пришел далеко не сразу.

"Моя тетя набирала курс по вокалу, я начала сначала к ней ходить, но у меня не получалось. Вместе с родителями мы меняли разные школы, до тех пор, пока не начались перемены к лучшему. Я уверена, что если есть желание, стремление и трудолюбие, то все обязательно получится".

Финал конкурса "Х-Фактор" с участием Марии Ярцевой покажут в декабре текущего года.