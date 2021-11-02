Утилизация поголовья кур-несушек производится в соответствии с ветеринарными правилами, рассказал Владимир Чейметов

| Фото: оперативного штаба Тюменской области | Фото: оперативного штаба Тюменской области

Утилизация поголовья кур-несушек на птицефабрике "Боровская" для ликвидации очага птичьего гриппа производится в полном соответствии с ветеринарными правилами.

Об этом рассказал директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов. По его словам, птицу нельзя было перевозить для утилизации подальше от города.

"Перевозить зараженный биоматериал запрещено ветеринарными правилами. Транспортировка может существенно расширить очаг эпидемии. В дороге может случиться все что угодно - упало перо, капнула капля крови - и вся область осталась без яйца и мяса птицы, а эпидемия продолжит дальше шагать по стране. Именно поэтому, согласно правилам, уничтожение зараженной птицы должно производиться как можно ближе к очагу заражения. Кроме того, зараженную птицу нельзя просто взять и сжечь в чистом поле - эту работу полагается проводить на подготовленном полигоне", - подчеркнул директор департамента АПК.

Владимир Чейметов также рассказал, почему птицу не уничтожают при помощи специальных печей.

"Такие устройства у нас есть. Эту технику мы используем для борьбы с небольшими очагами инфекции. Дело в том, что такая машина за один день может переработать только одну тонну биологического материала. В сжатые сроки нам нужно было уничтожить более 6 тысяч тонн. Очевидно, этот способ использовать было нереально".

Активная фаза горения на полигоне Боровской птицефабрики завершена. В пиковый период здесь круглосуточно работали более 500 человек и почти 70 единиц техники. Для сокращения времени сжигания было сделано все возможное. Всего сформировали 12 очагов горения, три из которых уже прогорели полностью и погасли, остальные прогорят ближайшее время.