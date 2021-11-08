В Ишиме питомцы конного клуба и мини-зоопарка переехали в новую конюшню и вольеры

| Фото: конный клуб "Кетавр" | Фото: конный клуб "Кетавр"

В новую конюшню и вольеры переехали питомцы конного клуба "Кентавр" и мини-зоопарка "Ноев ковчег" в Ишиме. Переезд прошел в два дня. Сначала перевезли крупных животных: 14 лошадей, четырех пони, верблюда и ослицу. Затем 31 жителя мини-зоопарка: двух павлинов, 12 кроликов, лису, норку, сову, нутрию, носуху, ежика, улитку, фазанов и журавля.

Об этом сообщила президент ишимской "Федерации конного спорта", директор клуба Евгения Пшеничникова. И пригласила всех желающих в гости по новому адресу: ул. Смычка, 64.

"Животные осваиваются, в конюшне и денниках чувствуют себя уверенно, а вот к манежу пока относятся настороженно, привыкают к огромному пространству. Раньше все наше хозяйство умещалось на территории в 200 квадратных метров, теперь площадь клуба выросла вдвое", - отметила она.

Сейчас все, кто могут, разбирают вещи, наводят чистоту, раскладывают амуницию, обустраивают вольеры и конюшню.

По словам Евгении Пшеничниковой, приятно чувствовать себя в комфорте и безопасности. Старое здание, построенное в 50-х годах прошлого столетия, было ветхим, а после паводка 2016 года стало заваливаться. Новое помещение арендовано у города на 49 лет, оно просторное, современное, светлое и удобное. Теплый манеж, построенный на средства президентского гранта, позволит продолжать тренировки зимой и не прерывать в холода занятия иппотерапией с людьми с ограниченными возможностями из-за опасений за их здоровье.

"В Ишиме появился новый большой социальный объект, который занимается досугом, спортом, обучением, оздоровлением и реабилитацией. Конным центром такого уровня может похвастаться далеко не каждый город России. Для Ишима и его жителей – это большой плюс", - подчеркнула руководитель "Кетавра".

Евгения Пшеничникова поблагодарила за помощь в возведении объекта главу города Федора Шишкина и всех причастных к строительству нового дома для ишимских питомцев.

Инна Кондрашкина