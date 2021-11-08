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Сотрудники Росгвардии помогли землякам 60+ и ветеранам службы на самоизоляции

Общество, 19:07 08 ноября 2021

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Сотрудники Росгвардии Тюмени и Тобольска купили и доставили на личных автомобилях лекарства, продукты и товары первой необходимости пожилым людям и ветеранам ведомства, которые находились на самоизоляции с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба управления.

"Мы решили прийти на помощь и поддержать старших товарищей словом и делом. Многие из них на протяжении долгих лет служили в подразделениях Росгвардии. Приятно было навестить ветеранов и увидеть их в добром здравии и хорошем настроении", - отметил участник акции старший лейтенант Максим Гвоздев.

Ветераны поблагодарили коллег за внимание и заботу.

Как сообщили в ведомстве, в ближайшие дни к тюменцам и тоболякам присоединятся сослуживцы из других населенных пунктов региона, которые во внерабочее время окажут волонтерскую помощь нуждающимся.

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# волонтеры , пожилые люди , Росгвардия по Тюменской области , самоизоляция

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