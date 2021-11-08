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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Привитым от СOVID-19 в ведомственных поликлиниках пояснили, когда приходит сертификат

Общество, 17:31 08 ноября 2021

ОБ № 4 Ишим | Фото: ОБ № 4 Ишим

О том, как получить сертификат при вакцинации от СOVID-19 в ведомственной поликлинике, сообщается на портале Госуслуг.

Если ведомственная поликлиника подключилась к регистру вакцинированных и передает сведения в Минздрав, сведения о прививке появятся на Госуслугах и привитый получит сертификат. Информацию о подключении можно узнать в медучреждении, где проводилась вакцинация.

Уточняется, что на передачу данных от медицинской организации в регистр вакцинированных от COVID-19 и на Госуслуги требуется время. Обычно не более суток.

"Если сертификат все еще не появился, проверьте статус учетной записи — она должна быть подтвержденной. Это можно сделать в личном кабинете. Если с учетной записью все в порядке и все проверки завершены, сообщите об ошибке в медицинскую организацию, в которой делали прививку. Возможно, ваши данные не внесли в регистр вакцинированных или внесли неверно. Отправить сообщение можно в форме обратной связи. Выберите тематику сообщения "QR-код и сертификат вакцинированного", - сообщается на портале.

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# QR-код , вакцинация

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